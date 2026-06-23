Un establecimiento de venta de comidas ubicado en la avenida Huacachina fue clausurado temporalmente durante un operativo de fiscalización sanitaria realizado por la Municipalidad Provincial de Ica con participación del Ministerio Público, tras detectarse condiciones que representaban un riesgo para la salubridad de los consumidores.

Zonas insalubres

La intervención se desarrolló en varios negocios ubicados en la principal vía de acceso al balneario de Huacachina. Según informó el fiscal de Prevención del Delito, Julio Salas, personal de Salubridad y Salud Preventiva inspeccionó aproximadamente ocho establecimientos para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

“Se han encontrado algunos locales que no cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas. Por ello se está procediendo a aplicar las medidas correspondientes conforme al cuadro de infracciones administrativas de la municipalidad”, señaló el fiscal.

Durante la fiscalización, las autoridades detectaron un caso que motivó la clausura temporal de un restaurante. Según explicó el fiscal Salas, en dicho establecimiento los alimentos eran preparados en un espacio que también era utilizado como tendedero de ropa.

“Lamentablemente preparaban los alimentos en una zona donde también utilizaban un tendedero de ropa. Eso no se puede permitir bajo ningún punto de vista”, indicó.

De acuerdo con la inspección, en el lugar se observaron prendas de vestir, entre ellas ropa interior y medias, cerca del área destinada a la manipulación de alimentos, situación que afectaba las condiciones mínimas de higiene exigidas para este tipo de actividades.

El fiscal recordó que el Ministerio Público participa en este tipo de operativos con fines preventivos, especialmente para evitar posibles delitos relacionados con la comercialización de alimentos contaminados.

“Estamos realizando una labor de prevención y exhortación para que los administradores garanticen que los productos que venden no representen un riesgo para la salud de las personas”, manifestó.

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