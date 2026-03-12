Un operativo de fiscalización sanitaria realizado en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica, terminó con la clausura temporal de una pollería luego de que se detectaran alimentos vencidos, productos en estado de descomposición y graves deficiencias en las condiciones de higiene del establecimiento.

Cierre temporal

La intervención fue ejecutada por personal de fiscalización municipal y del área de gestión ambiental y salubridad, quienes realizaron un control inopinado en el restaurante pollería “Sumag Chicken”, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias y de inocuidad alimentaria.

Durante la inspección, los fiscalizadores identificaron diversos productos destinados al consumo humano que se encontraban vencidos o en avanzado estado de descomposición, lo que representaba un riesgo para la salud de los clientes.

Además, se detectó que el establecimiento no cumplía con las condiciones mínimas de higiene exigidas por la normativa vigente. Entre las observaciones registradas se encontraron utensilios deteriorados, almacenamiento inadecuado de insumos y exposición de alimentos a posibles procesos de contaminación cruzada.

Otro de los puntos advertidos durante el operativo fue que parte del personal que laboraba en el local no contaba con la indumentaria adecuada para la manipulación de alimentos, como implementos de protección e higiene obligatorios.

Ante estas irregularidades, las autoridades municipales dispusieron el decomiso inmediato de los productos que no eran aptos para el consumo humano. Asimismo, se procedió a imponer sanciones económicas y a la clausura temporal del establecimiento.

