Un sujeto que simuló ser paciente protagonizó el robo de un teléfono celular al interior del Hospital de la Solidaridad, en la provincia de Ica, en un hecho registrado la mañana del 18 de marzo y que quedó captado por cámaras de seguridad.

Robo en la zona

El delito ocurrió alrededor de las 9:58 a.m., cuando el individuo ingresó al recinto haciéndose pasar por un usuario del servicio de salud. De acuerdo con las imágenes de vigilancia, el sujeto vestía una mascarilla negra y aparentaba hablar por teléfono mientras se desplazaba por el área de atención.

Según se observa en el registro, el hombre se acercó a una enfermera y entabló una breve conversación, lo que le permitió generar confianza y no levantar sospechas en el momento. Sin embargo, en un descuido de la trabajadora, quien se alejó por unos segundos hacia otro espacio, el individuo aprovechó la situación para cometer el robo.

En cuestión de segundos, el sujeto tomó el celular que se encontraba en el área de trabajo y salió del lugar con rapidez, evitando ser intervenido por el personal del establecimiento.

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