El presidente de la Asociación de Vivienda “Corazón de las Dunas”, Rodolfo Ayala, denunció públicamente presuntas irregularidades que involucrarían al regidor provincial de Ica, Carlos Ponce, en la anulación de una resolución que otorgaba formalidad al sector ubicado en La Tierra Prometida, kilómetro 6, en la provincia de Ica.

Alerta por terrenos

Ayala sostuvo que su asociación cuenta con documentación formal como planos visados, registros municipales y trámites ante entidades como Sunarp, los cuales habrían sido desconocidos sin previo aviso. Afirmó que la nulidad de la resolución se habría dado sin notificación alguna, generando incertidumbre entre los pobladores.

El dirigente también señaló que detrás de esta situación estaría una presunta coordinación entre el regidor Carlos Ponce y representantes de otra asociación vinculada a la dirigente conocida como Chipana, de la cual anteriormente formaban parte. Según indicó, tras separarse por falta de avances, comenzaron los problemas administrativos.

Asimismo, denunció que existirían intereses personales y posibles actos relacionados con tráfico de terrenos, asegurando que el regidor estaría favoreciendo a terceros. Incluso, afirmó que cuentan con información sobre supuestos cobros irregulares, por lo que anunció que evaluarán iniciar acciones legales.

El representante vecinal resaltó que, pese a las dificultades, la asociación ha logrado avances importantes como la implementación de programas sociales, comedor popular y gestiones para la creación de un centro educativo, lo que evidenciaría el progreso alcanzado por los pobladores organizados.

Finalmente, los moradores exigieron la intervención de las autoridades municipales y del área de asentamientos humanos para esclarecer los hechos, advirtiendo que, de no obtener respuestas, podrían iniciar medidas de protesta. La denuncia ha desatado la preocupación en la zona ante el riesgo de retroceso en el proceso de formalización del sector.

VIDEO RECOMENDADO