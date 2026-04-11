Un lamentable hecho ha generado indignación en la urbanización Abraham Valdelomar, en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica, luego de que una vecina denunciara que su mascota fue atropellada por un volquete durante la madrugada.

Muerte de mascota

La denunciante, María Luisa Tipismana, relató entre lágrimas que su perro, llamado “Negro”, habría sido embestido por un vehículo pesado que salía de una cochera cercana. Según su versión, el conductor se habría dado a la fuga tras el incidente.

“A las 5:30 de la mañana me levanto y siento al perrito llorando y gritando. Luego salí a las 6:30 y mi perrito estaba muerto. El volquete le ha pasado por encima hasta dos veces”, declaró con evidente dolor.

La vecina indicó que el hecho ocurrió en horas de la madrugada y que recién tomó conocimiento de la situación al encontrar a su mascota sin vida en la vía. Asimismo, aseguró que el vehículo habría salido sin las debidas precauciones, a pesar de que en la zona suelen circular animales domésticos.

“El señor que conducía se apellida Torres. Fui a buscarlo y le conté lo que había pasado”, agregó, señalando que posteriormente informó a familiares del presunto responsable.

La denunciante pidió mayor responsabilidad a los conductores que transitan por la zona, especialmente en sectores donde es frecuente la presencia de mascotas.

“Pido que manejen con prudencia, no es posible que quiten la vida a un animal y luego actúen como si no hubiera pasado nada”, expresó.

El hecho ha generado comentarios de indignación entre vecinos, quienes también solicitaron mayor control en la salida de vehículos pesados desde cocheras de la zona, a fin de evitar nuevos incidentes.

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