Una pareja denunció a la empresa de transporte interprovincial Cueva por la presunta entrega irregular de una encomienda valorizada en aproximadamente tres mil soles, la cual habría sido entregada a un sujeto que se hizo pasar por el destinatario sin presentar documentación válida.

Envío desde Lima

Shadia Legaro Mayuri, quien realizó la denuncia pública en los exteriores de la agencia, explicó que el envío se realizó el jueves 20 de noviembre desde la agencia de Lima hacia la ciudad de Ica. Según su testimonio, el contenido de la encomienda consistía en una cremallera y herramientas de repuestos de vehículo.

“Nosotros hicimos un envío de una cremallera con herramientas, desde la agencia Cueva de Lima hacia la agencia de Ica. Cuando nos recepcionan nuestros productos, uno largo y otro en caja, el señor que nos atendió nos hace la boleta. Hemos pagado 60 soles. Él mismo me preguntó: ‘¿Están llevando una cremallera?’, y le dije: ‘Sí señor, una cremallera y repuestos de un carro’”, relató.

La pareja viajó posteriormente a Ica para recoger la encomienda el lunes 24 de noviembre. Sin embargo, al llegar a la agencia fueron informados que el paquete ya había sido retirado.

“Pregunto cómo la iban a recoger si el titular no se ha acercado. Me dicen que mi esposo, Javier Luna Flores, ya la recogió. Me pidieron su DNI y se los di, pero igual solo me repetían que ya lo habían entregado”, señaló.

La denunciante afirma que, al insistir, una trabajadora le comunicó que la entrega había sido realizada el domingo 23 de noviembre por la mañana, a un hombre que se identificó como su esposo. Sin embargo, al revisar los documentos, la firma consignada no coincidía con la de él.

“La señorita me dijo: ‘Le entregamos el DNI de su esposo’, pero la firma no coincide y mi esposo nunca vino. Nadie sabía que habíamos enviado esos repuestos, solo el señor de Lima y el de acá. Es ilógico que digan que ya lo entregaron.”

Legaro asegura que solicitó las grabaciones de seguridad para verificar quién retiró la encomienda. “He pedido las cámaras de seguridad. No puede ser que entreguen algo tan valioso sin verificar nada. El producto está valorizado en cerca de 3 mil soles.”

La denunciante también manifestó sus sospechas sobre uno de los trabajadores de la agencia de Lima. “Sospecho del señor que me preguntó en Lima qué estaba enviando. Se llama Teófilo. Nadie más sabía del contenido.”

Por su parte, Javier Luna Flores, afirmó que la firma registrada en la entrega no corresponde a la suya. “Además, la firma no es la mía. No sé de dónde han sacado ese DNI, porque yo solo tengo uno. Antes, cuando enviábamos, siempre me pedían la foto de la boleta y del DNI. No entiendo cómo han podido falsificar mi identidad.”

