En el marco del operativo “Control Territorial Ica – 2026”, ejecutado en horas de la tarde del último viernes, la Policía Nacional del Perú, a través de la Unidad de Emergencia de la Región Policial Ica, logró la detención de cinco presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Tenderos del Norte”, acusados del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

Tenderos detenidos

Los intervenidos fueron identificados como Víctor Daniel Villalobos Coronado (33), María Julia Ninaquispe Rodríguez (39), Brenda Nicole Cabrera Pulache (22), María Alicia Coronado Cobeñas (61) y Cecilia Elizabeth Minchan Coronado (38), quienes presuntamente se dedicaban a sustraer productos de aseo personal y artículos de primera necesidad de establecimientos comerciales.

Los intervenidos habrían sustraído diversos productos de la tienda Mass, entre ellos cepillos dentales, cremas dentales (Kolinos), jabón, toallas y papel higiénico, entre otros artículos, valorizados en aproximadamente 2500 soles.

Durante el procedimiento también se informó que Cecilia Elizabeth Minchan Coronado registra una requisitoria vigente por el delito de lesiones culposas, solicitada por el Juzgado de Paz Letrado de Chiclayo – Lambayeque, según el Expediente N.º 150-2025, de fecha 6 de octubre de 2025, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para las diligencias conforme a ley, mientras que se procedió a la incautación de un vehículo marca Hyundai, modelo Elantra, color rojo, de placa F4G-315, que habría sido utilizado para la comisión del ilícito penal.

