Un operativo policial permitió la detención en flagrancia de un hombre señalado como presunto autor del delito de hurto agravado, tras la denuncia por la sustracción de una elevada suma de dinero del interior de una vivienda ubicada en la provincia de Ica.

Grave denuncia

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando un ciudadano acudió a las autoridades policiales para denunciar el robo de 48 mil soles de su domicilio, situado en la avenida José María Eguren. Tras recibir la denuncia, agentes del Área de Investigación de Robos de Ica iniciaron de inmediato las acciones correspondientes para dar con el responsable.

Como parte de las diligencias, los efectivos policiales revisaron las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes resultaron clave para identificar al presunto autor del delito. Gracias a esta evidencia, se logró ubicar e intervenir a Manuel Alfredo García Cabrera, de 29 años de edad, quien fue detenido en flagrancia.

Durante la intervención, el detenido manifestó que únicamente habría sustraído la suma de 3,900 soles. Según su versión, 900 soles ya habrían sido utilizados, mientras que los 3,000 soles restantes fueron encontrados en el interior del vehículo que conducía al momento de la intervención.

Como resultado del operativo, la Policía logró recuperar parte del dinero (3000 soles) denunciado como robado, además de incautar tres teléfonos celulares, un chip y un autorradio, los cuales fueron puestos bajo custodia para las investigaciones correspondientes.

El intervenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las investigaciones y determinar su situación legal, mientras las autoridades no descartan que existan más elementos o personas involucradas en el caso.

VIDEO RECOMENDADO