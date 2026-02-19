Las candidatas del reinado del 61° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI) llevaron la cultura, tradición y alegría de Ica a millones de hogares durante su presentación en el programa Mande Quien Mande de América TV.

Aspirantes a la corona

Con elegancia y carisma, las jóvenes mostraron la riqueza cultural de la región, destacando su identidad, historia y el espíritu festivo que caracteriza a la vendimia más emblemática del país.

Las participantes de esta edición son: Alexa Mariajose Aguilar Muñante, Karla Valentina Peña Maldonado, Stefanie Liseth Guerrero Jhong, Esmeralda Lizbeth Arcos Agapito, Katherine Elías Tello, Ximena Rodríguez Rosas, Heidy Jazmín Navarro Cahua, Valeria Farfán Hernández, Camila Alexandra Gonzales Uculmana y Antonella Nicoll Pariona Farfán.

La actual reina del FIVI 2025, Malú Hernández Ascona, se prepara para ceder la corona el próximo sábado 28 de febrero, fecha programada para la elección y coronación de Miss FIVI 2026, que se realizará en el coliseo deportivo del Colegio San Luis Gonzaga.

Con esta participación en televisión nacional, Ica continúa proyectando su tradición, belleza y cultura viva, consolidando al Festival de la Vendimia como uno de los eventos más importantes del calendario nacional.

Las autoridades locales, incluyendo el alcalde provincial de Ica, Ing. Carlos Reyes Roque, y las comisiones organizadoras del FIVI 2026, Abog. Ana María Huarcaya y Abog. José Luis Escate Espinoza, destacaron la importancia de esta difusión para fortalecer la identidad regional y el alcance del festival en todo el Perú.

