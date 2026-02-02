Ica comienza a vivir el ambiente festivo de una nueva edición del Festival Internacional de la Vendimia. La presentación oficial de las diez candidatas que aspiran a convertirse en la reina del FIVI 2026 marcó el inicio simbólico de las actividades que pondrán en vitrina la tradición vitivinícola y cultural de la región iqueña.

Fiesta de la uva

El certamen de belleza, uno de los eventos más esperados dentro del programa de la vendimia, reúne este año a jóvenes que representan a bodegas vitivinícolas, empresas locales y distintos puntos de la provincia.

Las candidatas son Alexa Mariajose Aguilar Muñante, Karla Valentina Peña Maldonado, Stefanie Liseth Guerrero Jhong, Esmeralda Lizbeth Arcos Agapito, Katherine Elías Tello, Ximena Rodríguez Rosas, Heidy Jazmin Navarro Cahua, Valeria Farfán Hernández, Camila Alexandra Gonzales Uculmana y Antonella Nicoll Pariona Farfán.

La actual soberana, reina del FIVI 2025 Malú Hernández Ascona, se prepara para cerrar su reinado y ceder la corona el sábado 28 de febrero, fecha programada para la elección y coronación de Miss FIVI 2026. La ceremonia se realizará en el coliseo deportivo del colegio San Luis Gonzaga.

En los días previos a la noche final, las aspirantes participarán en diversas actividades relacionadas con la esencia del festival. Entre ellas destacan las visitas a bodegas vitivinícolas de la provincia de Ica, donde conocerán de primera mano el proceso de producción del pisco, vino y cachina, las variedades de uva pisquera y el trabajo artesanal que mantiene viva esta tradición centenaria.

La 61.ª edición del Festival Internacional de la Vendimia de Ica se desarrollará del 6 al 16 de marzo. A lo largo de esos días, la ciudad será escenario de actividades culturales, artísticas y turísticas que atraen cada año a miles de visitantes.

Entre los eventos más emblemáticos figura la Ruta de los Lagares, una experiencia que permite a los asistentes visitar bodegas tradicionales, participar en la ancestral pisa de la uva, degustar distintas variedades de pisco y probar la cachina, bebida típica elaborada a partir del mosto de uva fermentado durante pocos días.

