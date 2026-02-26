En medio de muestras de profundo pesar, el distrito de Parcona dio el último adiós al exalcalde José Choque Gutiérrez (58), quien falleció en un accidente de tránsito registrado en la carretera Panamericana Sur, a la altura de Pozo Santo, en la provincia de Pisco.

Masivo acompañamiento

El cortejo fúnebre partió desde su domicilio, ubicado en la intersección de la avenida John F. Kennedy con Grau, acompañado por familiares, amigos, autoridades locales y vecinos que se sumaron al recorrido para rendirle homenaje. A las 12:00 del mediodía, la Municipalidad Distrital de Parcona realizó una ceremonia oficial en reconocimiento a su trayectoria política y su aporte al desarrollo del distrito.

Durante el acto se rindieron honores con una salva de 12 cañonazos y se dio lectura al acuerdo de concejo adoptado el 24 de febrero de 2026, fecha en que el pleno municipal tomó conocimiento del fallecimiento del exburgomaestre y aprobó el homenaje póstumo. El documento señala que el reconocimiento se otorga “como muestra de gratitud por su destacada labor en favor del desarrollo del distrito y su compromiso con la comunidad parconense”.

En su intervención, el actual alcalde de Parcona, Lenin Cruces, destacó el liderazgo de Choque en momentos críticos, especialmente durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

“Liderar en tiempos fáciles es sencillo, pero sostener el timón en medio de la tormenta requiere carácter, compromiso y amor por la tierra. José Choque entendió que el desarrollo se construye con trabajo y decisión”, expresó.

Asimismo, anunció que el megadeportivo de la zona sur llevará el nombre de José Choque Gutiérrez. “Hoy asumimos una responsabilidad: honrar su legado con hechos. En memoria de su trayectoria deportiva y su compromiso con la juventud, esta gestión municipal denominará el megadeportivo como ‘José Choque Gutiérrez’”, señaló.

Como parte del homenaje, se hizo entrega de la medalla del distrito, la cual fue impuesta a su esposa, Rocío Allauca, en representación de la familia. Visiblemente afectada, agradeció el gesto y recordó la vocación de servicio de su esposo.

“Me encuentro muy triste, pero también orgullosa de haber tenido un excelente esposo, padre y ciudadano. Su mayor orgullo fue ser alcalde de Parcona. Gracias por este reconocimiento que nos permite recordar su trabajo y entrega durante esos cuatro años de gestión”, manifestó.

José Choque Gutiérrez fue regidor de Parcona entre 2007 y 2010, y posteriormente alcalde en el periodo 2019-2022. Su administración estuvo marcada por los desafíos de la pandemia, etapa en la que el municipio debió reorganizar recursos y priorizar acciones sanitarias y sociales.

En la ceremonia estuvieron presentes su esposa Rocío Allauca y sus hijos Vania Choque Allauca, José Choque Allauca y la menor Sofía Choque Allauca, quienes acompañaron el homenaje en todo momento.

Tras el acto oficial, el cortejo se trasladó hacia la Asociación Santiago de Chocorvos, frente al Parque José Olaya, en el distrito de La Tinguiña. Choque Gutiérrez era natal de Chocorvos y su féretro fue despedido con el baile de los carnavales.

Finalmente, sus restos fueron conducidos al Mapfre Campo Santo El Guayabo (San Joaquín), donde recibió cristiana sepultura.

La despedida congregó a numerosos vecinos que reconocieron en él a una autoridad cercana y activa en la vida política y social del distrito, cerrando así una etapa significativa en la historia reciente de Parcona.

Cabe señalar que, José Choque, era candidato a la alcaldía provincial de Ica, por el partido político Progresemos.

