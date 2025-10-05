Ante la masiva afluencia de peregrinos y visitantes al santuario de Yauca, en el marco de las festividades en honor a la Virgen del Rosario de Yauca, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica ha movilizado brigadas de atención médica y profesionales de salud para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Atención de urgencias

La intervención, que se desarrolla del 25 de setiembre al 5 de octubre, incluye la presencia de personal médico, ambulancias y puntos de atención ubicados estratégicamente a lo largo del trayecto hacia el santuario. La acción es coordinada a través del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres, en conjunto con la Red de Salud Ica.

Según informó la institución, los casos más comunes que suelen atender durante estas festividades incluyen golpes de calor, mareos, variaciones de presión arterial, y descompensaciones en adultos mayores. Los equipos de salud están preparados para brindar atención primaria en el lugar y, de ser necesario, coordinar traslados a establecimientos médicos cercanos.

Los organizadores y autoridades de salud recomiendan a la población tomar precauciones, mantenerse hidratados y acudir a los puntos de atención ante cualquier malestar. Asimismo, se recuerda que los brigadistas están debidamente identificados y disponibles para asistir a quienes lo requieran durante todo el evento religioso.

