La Contraloría detectó múltiples situaciones adversas en una obra de pistas y veredas en el distrito de Subtanjalla, valorizada por más de un millón y medio de soles y que además estuvo paralizadas por varios meses, pudiendo generar sobrecosto en perjuicio de la municipalidad.

Informe de control

Según el Informe de Visita de Control N° 018-2023-OCI/0406-SVC, el órgano de control dispuso una fiscalización en la obra, “Mejoramiento y ampliación del servicio de pistas y veredas en las calles y pasajes agrupamiento La Angostura I etapa”, a cargo de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla. En estos trabajos se identificaron tres situaciones adversas como muros de contención sin las dimensiones de acuerdo al expediente técnico, además gran parte de la red de desagüe tenía tubería de concreto, lo que originó su paralización por meses y también las valorizaciones de la obra en estado de evaluación sin ser pagadas, podrían generar reconocimiento de intereses legales efectivos en contra de la comuna.

La primera situación adversa es la modificación en la ejecución del muro de contención en la calle 10, sin contemplar lo dispuesto en los planos del expediente técnico. La documentación detalla que se contempla la construcción de muro de contención de concreto f¨c=210 kg/2 cm para zapatas de 93.63 m3 y concreto concreto f¨c=210 kg/2 cm para muro de concreto de 53.33 m3, sin embargo, se detectaron muros con menores dimensiones y diferencias de altura, además alambres sobresalientes hasta por 10 centímetros, desprendimiento de concreto, barandas sin continuidad y juntas de dilatación sin sellador elastómero. Todo ello podría afectar la vida útil del proyecto.

En los trabajos se invierte 1 millón 515 mil 734 soles y la Contraloría también advierte que se deben construir 5.562.98 m2 de pavimentación asfaltico, 2794,10 m2 de veredas, 89.18 m3 de sardineles y muros de contención. El 15 de setiembre del 2022 la empresa contratista detectó la existencia de redes de desagüe con tuberías de concreto, una semana después el contratista registró que no habiendo absuelto y al no tener respuesta por la entidad a la red de desagüe halladas con tubería de concreto en casi el 90% de área a pavimentar no se continuaron los trabajos y se procedió a suspenderla el 25 d octubre del año pasado. Pasaron cerca de cinco meses de suspensión y los trabajos se reiniciaron el 4 de marzo del año actual, pero solo para continuar con el muro de contención. Mientras que la última situación adversa corresponde a las valorizaciones de la obra en estado de evaluación sin ser pagadas, que podrían generar reconocimiento de intereses legales efectivos.

