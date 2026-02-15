Autoridades de Ica detuvieron a un individuo acusado de sacrificar perros para vender su carne en la zona. La captura ocurrió tras denuncias de vecinos y animalistas que reportaron la desaparición diaria de 7 a 8 mascotas en Tierra Prometida.

Animalistas organizaron un seguimiento independiente que derivó en la intervención policial. El sospechoso fue apresado en la intersección de calle Pimentel y Puente Socorro mientras arrojaba desechos orgánicos desde una mototaxi.

El hombre, identificado como Admir Poema Lee Escalante Fernández de 41 años, niega toda responsabilidad en los hechos. Durante el interrogatorio, afirmó únicamente desechar restos de comida sin relación con los canes desaparecidos.

Los vecinos de la zona confirmaron que las desapariciones se registran desde diciembre de 2025 en el sector. Los denunciantes sospechan que la carne de perros se utiliza para preparar tamales, embutidos y frituras vendidas en mercados locales.

Personal policial obtuvo muestras de las bolsas con restos para análisis pericial oficial. Este examen científico determinará la procedencia animal de los desechos y corroborará las acusaciones contra el intervenido.

Mientras tanto la comunidad animalista exige que el detenido permanezca bajo custodia hasta esclarecer el caso. El grupo demanda esclarecer la magnitud de la presunta comercialización de carne canina en la región.