Efectivos de la Región Policial Ica intervinieron y detuvieron a un sujeto identificado como Renzo Huamanculi Tacas, de 30 años de edad, en el distrito de La Tinguiña, por presuntos delitos de conducción en estado de ebriedad y usurpación de funciones, al portar distintivos policiales que no le correspondían.

Intervención policial

La intervención se realizó el jueves 30 de enero de 2026, durante un operativo de control, cuando el personal policial detectó una conducta sospechosa por parte del conductor. Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que el sujeto presentaba signos evidentes de ebriedad.

Durante el registro personal y vehicular, los agentes incautaron un chaleco con distintivos policiales, un porta CIP, un teléfono celular, así como una réplica de arma de fuego y una cacerina, también de carácter no real (réplica).

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la autoridad competente para las diligencias de ley, a fin de determinar su responsabilidad en los hechos investigados.

