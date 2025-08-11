En una rápida acción policial, efectivos del Escuadrón Verde de la Región Policial Ica detuvieron este viernes 8 de agosto de 2025 a Juan Alberto Huamán Molina, de 34 años, acusado de presunta receptación y falsedad genérica.

Robo frustrado

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Huamán Molina se desplazaba a bordo de una motocicleta sin placa de rodaje, de color blanco, marca Nexus, cuyo número de serie había sido erradicado. Las autoridades presumen que el vehículo habría sido sustraído anteriormente y que estaría vinculado a otros hechos delictivos en la zona. La intervención se produjo cuando el acusado estacionó la motocicleta frente a un domicilio del mencionado asentamiento.

Con evidencias materiales en su poder, los agentes procedieron a la detención del sujeto, quien ahora afronta investigaciones por delitos contra el patrimonio, en la modalidad de receptación, así como por delitos contra la fe pública, específicamente falsedad genérica. La Policía indicó que la eliminación del número de serie del vehículo constituye un agravante en las pesquisas.

Tras la captura, el detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde permanece bajo custodia mientras se recaban mayores elementos probatorios. Fuentes policiales señalaron que se realizarán peritajes técnicos a la motocicleta para confirmar su procedencia y determinar si está relacionada con denuncias de robo vigentes.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos del sector, quienes exigen mayor presencia policial y patrullaje constante para prevenir hechos similares. Las autoridades adelantaron que se mantendrán operativos focalizados en la zona y que no se descartará la captura de otros implicados que pudieran estar relacionados con redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de vehículos.

