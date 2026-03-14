El Poder Judicial dispuso 12 meses de prisión preventiva contra el regidor del distrito de Los Aquijes, Luis Miguel Malqui Cavero, en el marco de una investigación por presunta participación en una organización criminal.

Regidor investigado

La decisión se daría dentro de la investigación que se desarrolla en la Carpeta Fiscal N.° 2022-9, que investiga la presunta existencia de una red dedicada a la expedición fraudulenta de licencias de conducir denominada “Los Acelerados del Sur”. De acuerdo con las investigaciones, esta organización habría operado durante varios años en la región Ica, involucrando a funcionarios y personas vinculadas al sector transportes.

Según el expediente fiscal, Luis Miguel Malqui Cavero figura como investigado en calidad de presunto cómplice dentro de esta estructura criminal. El mandato de prisión preventiva implica que el regidor deberá ser capturado y trasladado a un establecimiento penitenciario mientras se desarrollan las investigaciones.

La orden de captura ha generado gran impacto en el distrito de Los Aquijes, debido a que Malqui Cavero forma parte del actual concejo municipal. La disposición judicial fue comunicada a la Policía Nacional para que se proceda con su ubicación y detención.

De acuerdo con el Informe Policial N.° 016-2025-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPDIAC-ICA, el regidor habría formado parte de la presunta organización criminal, donde habría cumplido el rol de colaborador cercano y hombre de confianza de Edward Amoroto Ramos, conocido como “El Tío”.

Las investigaciones señalan que Malqui Cavero habría trabajado como asesor en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica cuando Amoroto Ramos se desempeñaba como director de dicha institución. En ese periodo, presuntamente habría participado en la captación de postulantes vinculados a trámites relacionados con licencias de conducir.

El informe policial también sostiene que el investigado habría facilitado el cambio de domicilio de varias personas hacia el distrito de Los Aquijes, utilizando direcciones de su vivienda o de familiares, con la finalidad de favorecer electoralmente a Amoroto Ramos durante su candidatura a la alcaldía distrital.

Asimismo, se señala que Malqui Cavero habría incluido a estos postulantes en una lista de arreglos diarios y posteriormente rendía cuentas directamente a Amoroto Ramos, lo que reforzaría su presunta participación dentro de la estructura investigada.

Cabe señalar que Edward Amoroto Ramos, quien también fue alcalde del distrito de Los Aquijes, falleció recientemente tras resultar gravemente herido en un atentado a balazos ocurrido semanas atrás. A pesar de su muerte, las investigaciones fiscales continúan para determinar la responsabilidad de los demás implicados en esta presunta organización criminal.

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