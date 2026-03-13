Un funcionario del Poder Judicial del Perú en la provincia de Pisco fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú tras ser denunciado por el presunto delito contra la libertad sexual y tocamientos indebidos.

Se trata de Emilio Humberto Guevara Ramos, quien se desempeñaba como secretario del Segundo Juzgado de Paz Letrado que está ubicado en la calle Callao (Pisco). El hecho según la denuncia policial habría ocurrido dentro de las instalaciones judiciales, generando gran indignación entre la ciudadanía.

Denuncia policial

De acuerdo con la información preliminar, la intervención policial se produjo luego de que se formulara la denuncia correspondiente por parte de la presunta víctima. Tras ello, efectivos policiales procedieron con la detención del investigado para las diligencias de ley, iniciándose las investigaciones a fin de determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos.

Según fuentes policiales, el caso fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de investigación, conforme a los procedimientos establecidos en este tipo de delitos. El intervenido permanece bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias preliminares y se recaban los elementos necesarios que permitan determinar su situación legal.

VIDEO RECOMENDADO



