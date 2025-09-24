Un sujeto ha sido sentenciado por el delito de receptación agravada. El hombre de 32 años alias “Cachetón”, fue detenido junto a un menor el 17 de setiembre del 2025, siendo acusado de pertenecer a una banda dedicada al robo de vehículos. Según las investigaciones, el 14 de setiembre de 2025 estos sujetos habrían robado una motocicleta de placa 2561-8Y. Posteriormente, exigieron a la víctima el pago de S/ 800 soles para devolverle el vehículo.

Confesó el delito

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Lucy Julliana Castro Chacaltana, aprobó el acuerdo de terminación anticipada y condenó a cinco años de pena privativa de libertad efectiva a Yampool Arturo Donayre Ramírez, como autor y responsable del delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada, en agravio de José Miguel Huamani Huamantoma.

Según la imputación del Ministerio Público, el 17 de setiembre de 2025, el sentenciado fue intervenido en inmediaciones del distrito de Ica, encontrándose en su poder la motocicleta robada. Durante las diligencias preliminares, se determinó que Donayre Ramírez tenía conocimiento que la moto era robada y, pese a ello, lo mantenía en su posesión con ánimo de aprovechamiento, configurándose así el delito de receptación agravada previsto en los artículos 194° y 195° del Código Penal.

La investigación preliminar permitió establecer la responsabilidad del imputado en los hechos, por lo que se arribó a un acuerdo de terminación anticipada con el Ministerio Público, el procesado y su defensa técnica, el cual fue aprobado por el órgano jurisdiccional en audiencia.

La resolución judicial impone, además, el pago de S/ 1,156.25 por concepto de multa, que deberá ser cancelado durante el cumplimiento de la condena, y fija en S/ 4000 el monto de reparación civil a favor del agraviado.

