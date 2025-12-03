El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Lucy Juliana Castro Chacaltana, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Elio Alejandro Armas Mamanita (33), investigado por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menor, en perjuicio de una niña de iniciales R.M.Q. (11).

Grave delito

La resolución fue emitida el 27 de noviembre de 2025, luego de la audiencia de prisión preventiva en la que la magistrada evaluó los argumentos expuestos por el Ministerio Público y la defensa técnica del imputado, verificando el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia vigente.

Según el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 4:00 a. m., cuando la menor se encontraba en la vía pública buscando a su madre. En ese momento, habría sido interceptada por el investigado, quien presuntamente la tomó del cuello y la llevó por la fuerza hacia un rincón exterior de una vivienda, donde habría realizado tocamientos indebidos.

De acuerdo con el acta policial, la menor gritó pidiendo auxilio, lo que alertó a una vecina que salió de su domicilio al escuchar los gritos. Ante ello, el agresor emprendió la huida. Posteriormente, personal policial, junto con la menor agraviada, inició un patrullaje por la zona, logrando ubicar y detener a Elio Alejandro Armas Mamanita, quien fue trasladado a la Comisaría de Guadalupe para las diligencias correspondientes.

El delito imputado se encuentra tipificado en el artículo 176-A del Código Penal, que sanciona este tipo de conductas con una pena privativa de libertad no menor de 9 ni mayor de 15 años.

La decisión judicial dispone el internamiento inmediato del investigado en el penal que determine el INPE, medida que se extenderá hasta el 24 de agosto de 2026.

VIDEO RECOMENDADO