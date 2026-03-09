Una docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica denunció públicamente haber sido víctima de comentarios racistas y discriminatorios por parte de un grupo de estudiantes, hecho que calificó como ofensivo y preocupante dentro de un espacio académico que debería promover el respeto y la inclusión.

Discriminación estudiantil

Según relató la catedrática, mientras caminaba por las instalaciones de la universidad escuchó a cuatro jóvenes realizar comentarios burlones sobre su apariencia física, comparándola con animales andinos.

La profesora lamentó que este tipo de actitudes se produzcan dentro de la comunidad universitaria y exhortó a fomentar valores de tolerancia y respeto entre los estudiantes, recordando que la diversidad cultural y étnica forma parte de la identidad del país y debe ser motivo de orgullo, no de burla o discriminación.

