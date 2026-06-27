Este 29 de junio, la señora Esmelita Tipiana de Guerrero celebra 101 años de vida, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza, fe y unión familiar para los pobladores de Los Mayuríes, en el distrito de Santiago (Ica), donde nació y ha desarrollado gran parte de su historia.

Ejemplo de solidaridad

Nacida el 29 de junio de 1925 y es hija de Sinforiano Tipiana Mayurí y Anita Salazar Guillinta, quienes le inculcaron desde temprana edad valores como el trabajo, el respeto, la humildad y el compromiso con la familia, principios que han marcado cada etapa de su existencia.

Doña Esmelita compartió gran parte de su vida junto a su esposo, Eladio Guerrero Ramos, con quien formó un hogar basado en el respeto mutuo, el esfuerzo y la solidaridad. La pareja construyó una familia numerosa y unida, convirtiéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones.

Tras el fallecimiento de su esposo, ocurrido el 27 de agosto de 2014, continuó siendo el eje de la familia. Fruto de esa historia familiar nacieron sus nueve hijos: José Benito Guerrero Tipiana, Pedro Guerrero Tipiana, Lucila Guerrero Tipiana, Carlota Guerrero Tipiana, Leonardo Guerrero Tipiana, Teresita Guerrero Tipiana, Agustín Guerrero Tipiana, Eduardo Guerrero Tipiana y Eugenia Guerrero Tipiana.

Su legado se extiende hoy a través de una amplia descendencia conformada por 22 nietos, 39 bisnietos y 11 tataranietos, quienes encuentran en ella un referente de amor, sabiduría y perseverancia.

Familiares destacan que, pese al paso de los años, conserva la lucidez de sus recuerdos y el afecto que siempre la ha caracterizado.

“Es el corazón de nuestra familia. Gracias a ella seguimos unidos y recordamos siempre de dónde venimos”, comentan sus seres queridos.

VIDEO RECOMENDADO