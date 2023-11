El jefe del Frente Policial Ica, Jose Antonio Zavala Chumbiauca, informó sobre la detención de dos sujetos y una ciudadana extranjera, por el presunto delito contra la libertad y favorecimiento a la prostitución. La intervención policial se realizó en un hotel céntrico del cercado de Ica.

Indicios del delito

La autoridad policial, indicó que los efectivos se trasladaron hasta el hotel “Buena Vista”, ubicado en la calle Camaná 315, donde ingresaron e identificaron a Roy Roger Castro Heredia de 34 años, quien dijo ser personal de limpieza del hotel y que no había nadie en las instalaciones del inmueble, posteriormente llegó el administrador del hotel , Richard Nixo Castro Heredia (35), y brindó a los policias el cuaderno de registro de ingreso de huéspedes, donde se evidencia que el ultimo huésped, ingresó el 16 de noviembre y se retiró el 18 de noviembre. La policía con autorización del administrador procedió a verificar, y en una habitación encontró a una ciudadana extranjera (venezolana), de iníciales B.D.P.P de 19 años.

“A los hoteles ya se les había notificado de manera preventiva en que delito estarían incurriendo si permiten que se ejerza la prostitución en sus instalaciones. Se intervino el hotel y se encontró a una extranjera y se ha levantado todos los indicios necesarios para probar que ella venía ejerciendo la prostitución en ese local y se ha detenido a las dos personas que se encontraban como administradores en ese momento, quienes son investigados por el Ministerio Público”, declaró.

En la intervención policial, la mujer indicó que era inquilina, sin embargo, la PNP, informó que ya había sido intervenida varias veces por realizar trabajos sexuales en las inmediaciones de la avenida San Martín, además en la habitación que ocupaba no tenía prendas de vestir (ropa, zapatos, útiles de aseo). Los efectivos hallaron un condón, y en el interior del baño otro preservativo que ya había sido usado y tenía restos biológicos.

“El tarifario del hotel dice 60 soles, pero a ellas les cobran 25 o 20 soles por ingresar con el cliente y están favoreciendo a la prostitución, la ciudadana no estaba registrada en el libro de visitantes, no da detalles, pero sabemos que hay grupo de extranjeros que les cobran cupos por estar en esa zona de la ciudad. Debemos indicar a la población, que la prostitución no es un delito, lo que sí está tipificado en el Código Penal Peruano, es el favorecimiento a la prostitución, añadió Zavala Chumbiauca.

Los agentes policiales detuvieron a Roy Roger Castro Heredia (34), y Richard Nixo Castro Heredia (35), además se informó a la Municipalidad Provincial de Ica, institución que sancionó al hotel por permitir el ingreso a las personas sin registro, por utilización colchones y accesorios cocina en estado deteriorado y otros.

