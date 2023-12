Dos sujetos fueron detenidos en los exteriores de un agente Multired, en la calle Los Geranios de la urbanización San Isidro, por el presunto delito de fraude y hurto, en la modalidad del “cambiazo de tarjeta”, en agravio de una joven.

Delito en la zona

Aproximadamente a las 4:30 de la tarde, la ciudadana de iniciales R.M.Q de 34 años de edad, llegó desde Los Aquijes hasta la ciudad de Ica, para poder retirar dinero en un agente Multired que se ubica en la zona antes mencionada, al costado de la oficina de Registros Públicos de la Municipalidad de Ica. La mujer limpia su tarjeta de ahorro del Banco de La Nación y de pronto se le acerca un ciudadano, indicándole que no era la manera de limpiar la tarjeta y se ofrece a ayudarla, momento que el hombre habría aprovechado para realizar un giro de su cuerpo y entregar otra tarjeta a la ciudadana, quien evidenció el engaño y le increpó que le devuelva su tarjeta de ahorro original.

El sujeto corre hacia un vehículo color negro de placa BWA-133, que estaba estacionado a pocos metros, se sube, pero la mujer lo agarra, sin reparo alguno el conductor acelera y arrastra a la mujer por varios metros causándole golpes en su cuerpo. Personal de serenazgo del municipio de Ica rápidamente brindó apoyo e intervino, dando aviso a la Policía Nacional. “Si me llegó a cambiar, luego se subió y le dijo al chofer arranca rápido, arranca rápido, yo lo agarré del cinturón de seguridad y me arrastró, y me decía que esa tarjeta era mía”, declaró la joven agraviada.

Los agentes policiales llegaron al lugar y detuvieron a Fernando Chávez Blanco, quien sería el presunto autor del “cambiazo de tarjeta” y a Benni Chiroque Carrasco, conductor del auto negro y quien sería cómplice. Ambos sujetos fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones.

