Dos trabajadores resultaron afectados tras caer a un buzón mientras trabajaban en una obra de mejoramiento de la red de alcantarillado en el sector de Villacurí, en el distrito de Salas Guadalupe, en la provincia de Ica.

Accidente laboral

De acuerdo con información preliminar, uno de los obreros cayó inicialmente al interior del buzón por causas que aún se investigan. Su compañero, al intentar auxiliarlo, también terminó perjudicado durante las maniobras de rescate.

La emergencia ocurrió en los trabajos de la obra de agua y desagüe en la zona. Testigos señalaron que ambos trabajadores habrían estado expuestos a gases acumulados en el sistema de alcantarillado. Uno de ellos se encuentra en estado grave y presentó vómitos por inhalación de gases, según reportes iniciales.

Tras el accidente, los afectados fueron trasladados en primera instancia a la posta de salud de Villacurí y posteriormente derivados hacia un hospital en la ciudad de Ica para recibir atención médica especializada.

Versiones recogidas en el lugar indican que los obreros no contarían con equipos de protección adecuados al momento de realizar las labores.

