La Municipalidad Provincial de Ica realizó un operativo inopinado de control de actividades económicas en los sectores de La Estancia de Santa María y la subida de Huacachina durante el último fin de semana.

Fiscalización en la zona

La intervención se extendió hasta horas de la madrugada y contó con la participación del equipo de Fiscalización de la Subgerencia de Desarrollo Económico, inspectores de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y efectivos de la Policía Nacional.

Durante el operativo se verificó que los establecimientos comerciales respeten el giro autorizado en sus licencias de funcionamiento, así como el horario permitido para desarrollar sus actividades. Las diligencias fueron registradas en actas de fiscalización, en el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal N.º 050-2022-MPI.

Según se informó, estas acciones forman parte de una serie de intervenciones programadas que buscan supervisar el cumplimiento de las normas municipales y evitar que los locales comerciales generen alteraciones al orden público o afecten la tranquilidad en las zonas donde operan.

