La región Ica se ubicó entre las siete jurisdicciones con mayor número de compraventas inscritas en el Registro de Predios durante el año 2025, según informó la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Movimiento inmobiliario

A nivel nacional, la Sunarp reportó 263 243 compraventas inscritas en el 2025, cifra que representa un incremento del 13 % en comparación con el 2024, cuando se contabilizaron 233 117 registros. Este crecimiento evidencia una mayor confianza de la ciudadanía en la formalización de sus transacciones inmobiliarias y en la seguridad jurídica que brinda el sistema registral.

Dentro de este contexto, Ica destacó junto a regiones como Lima, La Libertad, Arequipa, San Martín, Lambayeque y Junín, consolidándose como una de las zonas con mayor dinamismo inmobiliario del país. El desempeño regional estaría vinculado al crecimiento urbano, la actividad agroexportadora y la demanda de vivienda en sus principales provincias.

La Sunarp recordó que el primer paso para registrar una compraventa es verificar si el inmueble se encuentra inscrito, mediante la solicitud del Certificado Registral Inmobiliario (CRI), copia informativa o certificado literal, documentos que permiten conocer el historial del predio, su propietario y posibles cargas legales.

Luego de celebrarse el contrato de compraventa, este debe elevarse a escritura pública ante notario y presentarse a la Sunarp a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp), mecanismo que centraliza y agiliza el trámite a nivel nacional. El registrador público evalúa el título y determina su inscripción, observación o liquidación.

Finalmente, la entidad precisó que el costo del trámite comprende una tasa de calificación de S/ 44.50, además de una tasa de inscripción variable según el valor del inmueble. Con la inscripción, el Estado garantiza seguridad jurídica al nuevo propietario, un aspecto clave para el desarrollo ordenado del mercado inmobiliario en la región Ica.

