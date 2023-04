Ica entre las regiones que elevaron sus exportaciones en el primer bimestre del año

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que un total de once regiones del interior del país elevaron sus exportaciones en el primer bimestre del año, según el último Reporte Regional de Comercio - Febrero 2023.

Se trata de Ica, Pasco, Moquegua, Huancavelica, Lambayeque, Junín, Piura, La Libertad, Huánuco, Ayacucho y San Martín.

Las seis regiones que conforman el centro peruano también aumentaron sus envíos. Ica se ubica como la región del centro que más exportó, tras totalizar US$ 1 391,1 millones (+7,9 %) al cierre del primer bimestre del año. Destaca por sus ventas de cobre, que acumularon US$ 199,7 millones (+28,3 %); de uva, que sumaron US$ 502,4 millones (+ 19,4 %); y de acero largo, que totalizó US$ 21,1 millones (+19,8 %).

En el norte del país, fueron tres las regiones destacadas: Lambayeque (+34 %), Piura (+24%) y La Libertad (+15%). Todas lograron incrementar sus envíos gracias a una mayor venta de bienes agropecuarios, mineros no metálicos y pesqueros.

Lambayeque alcanzó los US$ 122 millones como consecuencia de un aumento en sus agroexportaciones. Los envíos de arándano sumaron US$ 38,8 millones (+142,8 %); de palta, US$ 5,2 millones (+231,5 %); y uva, US$ 20 millones (+102,6 %).

