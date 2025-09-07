Como parte de las acciones derivadas del estado de emergencia en la región, se realizó la entrega de donaciones provenientes de SUNAT a pobladores vulnerables del distrito de Santiago, en cumplimiento de la Resolución de Sección N°00052-2025-SUNAT/3M0080.

Diversas prendas

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, fue la encargada de ejecutar la distribución, que incluyó prendas de segundo uso, calcetines y brasieres. La recepción del lote estuvo a cargo del alcalde distrital de Santiago, Ismael Carpio Solís, quien deberá canalizar la entrega directa a las familias afectadas.

En el acto también participaron representantes del Gobierno Regional de Ica, quienes verificaron el proceso para garantizar que la ayuda llegue efectivamente a quienes más la necesitan.

La entrega busca atender de forma concreta las necesidades de sectores afectados por la emergencia, sumando esfuerzos entre entidades estatales para lograr una respuesta humanitaria eficiente.

