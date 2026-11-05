La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica y la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, ejecutó el operativo policial “Erradicación de Vehículos Tubulares”, con la finalidad de fiscalizar las condiciones técnicas y la documentación de los vehículos utilizados para actividades turísticas de aventura.

Acción policial

La intervención se desarrolló entre las 18:30 y las 20:00 horas en el sector de La Tierra Prometida, donde los efectivos policiales realizaron acciones de control y fiscalización de vehículos tubulares que prestan servicios turísticos.

Como resultado del operativo, se impusieron seis papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y se trasladaron tres vehículos al depósito municipal de Ica: Toyota y Dodge por modificaciones o alteraciones de sus características registrables o condiciones técnicas. Nissan, por no contar con el certificado de inspección técnica vehicular.

Asimismo, se realizaron controles de identidad y consultas de requisitorias de personas y vehículos en el sistema policial ESINPOL, obteniéndose resultados negativos.

Estas acciones buscan prevenir accidentes de tránsito, verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vial y promover un servicio turístico más seguro para visitantes nacionales y extranjeros.

Recuperan motocarga

En otra intervención policial, un vehículo menor de carga que presentaba una requisitoria vigente por hurto fue recuperado por efectivos de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha. La unidad fue ubicada durante las acciones de patrullaje e intervención en un inmueble que funcionaría como establecimiento de compra y almacenamiento de chatarra.

La intervención se realizó como parte del operativo denominado «Bloqueo y Saturación 2026», desarrollado por la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, a través del personal especializado de la DUE Chincha, perteneciente a las unidades UPIRV y UNEME.

Según la información policial, durante el patrullaje de saturación y la incursión en el inmueble, los agentes encontraron una moto carga marca LFRPLUS, modelo LRR250A, de color rojo, con placa de rodaje 6409SW.

Al efectuar la consulta de los datos de identificación vehicular en el sistema policial, se obtuvo un resultado positivo para requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, con fecha del 28 de octubre de 2026. El requerimiento había sido emitido por el Departamento de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) de Chincha.

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