Entre enero y agosto, Ica se consolidó como el principal productor de hierro del país con una producción de (7,241,037 TMF), equivalente al 100% en el total nacional, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), consignados por ComexPerú.

Exportaciones de metales

Asimismo, la región ocupó el quinto lugar en el ranking nacional de producción de plata, con más de 155 mil kilogramos finos, equivalentes al 6.4% del total nacional. Este resultado representó un crecimiento del 8.9% respecto al mismo periodo de 2024.

En el caso del zinc, Ica alcanzó también la quinta posición, con más de 101 mil toneladas métricas finas (TMF), lo que significó el 10.3% del total nacional de dicho mineral. Además, la región produjo plomo, con una participación del 7.3% en el total nacional.

En el mismo periodo, la región concretó exportaciones de metales por US$ 2,910 millones, una caída interanual de 15.4%. La canasta exportadora estuvo liderada por el cobre, con US$ 1,093 millones (-10.6%); seguido del hierro, con US$ 790 millones (-34.2%); y del estaño, con US$ 755 millones (+20.5%).

En cuanto a las principales empresas productoras de metales del país, en el caso de la plata, las principales productoras son Antamina, Buenaventura y Chinalco Perú; y en zinc, Antamina, Volcan y Nexa Resources Perú.

