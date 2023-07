Hasta fines de mayo del 2023, el Ministerio de Salud reportó 31 muertes por el dengue en la región Ica, ha pasado poco más de un mes y hasta el 2 de julio del año actual, las víctimas mortales se han incrementado hasta 51 fallecidos entre confirmados y probables. La mortalidad se habría quintuplicado respecto a años anteriores.

Aumentan decesos

Desde el 2020, el departamento iqueño registra miles de casos del dengue, significando que la enfermedad endémica continúa latente. En dicho año, tres personas perdieron la vida luego de ser infectadas con el Aedes Aegypti (zancudo transmisor del dengue), en el 2021 se reportaron otras 5 muertes, para el 2022 la cifra se elevó a 9, y solo en seis meses del 2023 el dengue ya ha sumado 51 fallecidos (27 confirmados y 24 probables en investigación/ otras causas). En el presente año, Ica es la tercera región más mortal a nivel nacional, después de Piura que registra 112 muertes y Lambayeque 91.

La mortalidad más alta del dengue se evidenció en Chincha Alta y Pueblo Nuevo (Chincha), en estos dos distritos se registraron más de 30 muertes este año, otros distritos donde también se reportaron pérdidas humanas por la enfermedad fueron Ica, Nasca, Sunampe, Subtanjalla, Pisco, Grocio Prado, Salas, San Clemente, Ocucaje y Alto Larán.

El último reporte del Minsa, detalla que en los hospitales de la región Ica aún se encuentran 56 personas hospitalizadas por el dengue, ya que presentan complicaciones de salud y evolución desfavorable es sus cuadros clínicos. La cifra de hospitalizados este año se disparó hasta 1711 ciudadanos que tuvieron que ser internados por sus graves síntomas, a comparación del año pasado donde se registraron 204 hospitalizados.

Miles de infectados

El zancudo Aedes aegypti, ha tenido una alarmante proliferación en la jurisdicciones de Chincha Alta y Pueblo Nuevo, donde se reportaron 2204 y 1926 casos respectivamente, además en Ica el brote originó que 2089 personas se infecten, y en otros 35 distritos también hubieron contagios, llegando hasta los 14 mil 977 casos acumulados a nivel regional. De ese total 77 son casos críticos con dengue grave, ya que los pacientes tuvieron hemorragia y llevan un tratamiento de mayor complejidad por los severos síntomas que podrían originar su deceso.Actualmente, el departamento iqueño continúa reportando distritos con alertas de transmisión del dengue, entre ellos Chincha Alta, Pueblo Nuevo, Sunampe, Nasca, Ica y otros.

El director regional de Salud de Ica, Víctor Montalvo Vásquez, indicó que la tasa de transmisión ha presentado un descenso y lo calificó como una “tregua” de la enfermedad. Advirtió que el Fenómeno El Niño podría causar más brotes del dengue. “Los casos han disminuido, pero eso no significa que la enfermedad se haya ido de la región. Estamos pasando por un clima frío, y esto es solamente una tregua que no está dando el dengue, de ahí la importancia de la Jornada Regional de Lucha Contra el Dengue y más trabajos de control larvario, concientización, tenemos un periodo corto para la preparación porque el Fenómeno El Niño traerá no solamente más casos de dengue sino otras enfermedades”, declaró.

