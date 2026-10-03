Los espacios verdes de la Institución Educativa Abraham Valdelomar, en el distrito de Parcona, fueron escenario de una jornada de arborización en la que estudiantes y docentes participaron en la siembra y recuperación de plantones frutales.

Nuevos espacios verdes

La actividad permitió que los escolares no solo plantaran nuevos árboles, sino que también retomaran el cuidado de los frutales instalados durante campañas anteriores. Para ello, se realizaron previamente trabajos de limpieza y mantenimiento con el objetivo de recuperar aquellos espacios y evitar que el esfuerzo de las anteriores jornadas quedara abandonado.

Con herramientas e insumos para la siembra, los estudiantes participaron directamente en las labores, adquiriendo conocimientos prácticos sobre el cuidado de los árboles y la importancia de conservar las áreas verdes dentro de su propio entorno educativo.

La jornada se desarrolló como parte de la campaña “Deja tu Huella Verde 2026 – Planta tu Árbol Favorito”, iniciativa que busca involucrar a la ciudadanía, especialmente a los estudiantes, en acciones concretas de arborización y conservación ambiental.

Para hacer posible la actividad se contó con el aporte de plantones frutales, fertilizantes, humus y otros materiales proporcionados por Vivero Pecho, Frutifoska, Agrolatina y el Club de Leones Distrito H3.

La iniciativa fue organizada por el Gobierno Regional de Ica, mediante la Dirección Regional Agraria de Ica, la Dirección de Información Agraria, la Dirección de Promoción Agraria y la Agencia Agraria Ica, en coordinación con REDIAGRO Ica.

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