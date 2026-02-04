La región Ica se prepara para vivir una intensa agenda de actividades culturales, turísticas y gastronómicas con motivo de Marzo, Mes de Vendimias, una de las festividades más representativas del sur del país. Así lo informó el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, Gustavo Huerta Escate, quien anunció una serie de eventos que se desarrollarán tanto en la región como en la ciudad de Lima, con el objetivo de fortalecer la promoción turística y dinamizar la economía local.

Tradición vitivinícola

Uno de los eventos más importantes será la ExpoVendimia, que se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en la alameda 28 de Julio, en la capital peruana. La feria contará con la instalación de 40 stands y reunirá a productores vitivinícolas, artesanos y operadores turísticos de las cinco provincias de la región.

“Estamos coordinando con la Municipalidad Metropolitana de Lima para concretar un convenio muy importante, porque el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo se va a realizar la ExpoVendimia en la alameda 28 de Julio, con el apoyo de la municipalidad y la participación de productores de Chincha, Pisco, Palpa, Nasca e Ica”, señaló Huerta Escate.

En estos espacios estarán presentes bodegas vitivinícolas, artesanos, agencias de viaje, hoteles y diversos operadores turísticos, con el propósito de mostrar al público limeño la diversidad de atractivos que ofrece la región. “Van a estar todos los operadores turísticos para dar a conocer lo bonito que es Ica y todo lo que puede ofrecer nuestra región”, agregó.

El titular de Dircetur destacó que la elección de Lima como sede de la ExpoVendimia responde a la importancia del mercado limeño para el turismo regional. “Está demostrado que entre el 60 % y 70 % del turismo que llega a la región Ica proviene de la ciudad de Lima, y estos espacios nos permiten llevar nuestra oferta directamente a ese público”, explicó.

De manera paralela, Huerta Escate informó que se vienen coordinando actividades descentralizadas por el Día Nacional del Pisco Sour en las distintas provincias de la región. “Hemos coordinado con los jefes zonales de la Dircetur para que, junto a las autoridades locales, se realicen actividades en cada localidad. En Chincha habrá una actividad por el Pisco Sour, lo mismo en Palpa, en Pisco, en Paracas que organiza Capatur, en Ica con la municipalidad los días 7 y 8 de febrero, y también en Nasca”, precisó.

El funcionario resaltó que estas celebraciones no solo tienen un componente cultural, sino también económico. “Estas actividades motivan a conocer la diversidad de nuestra región, los atractivos turísticos, las bodegas vitivinícolas y la gastronomía, pero sobre todo fomentan la economía y generan bastante trabajo”, afirmó.

Como antesala al Mes de Vendimias, el lanzamiento oficial se realizará el próximo 18 de febrero en la ciudad de Lima, con financiamiento de PromPerú. A este evento asistirán autoridades, medios de comunicación nacionales e influencers. “Este lanzamiento permitirá que desde Chincha hasta Nasca se conozca la fiesta de la vendimia y se genere un movimiento económico positivo gracias a la llegada de visitantes”, sostuvo.

Asimismo, se confirmó la participación de la región Ica en la celebración del Día Nacional del Pisco Sour, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero en la Plaza de Armas de Lima. Desde el mediodía, el público podrá disfrutar de música, danzas típicas iqueñas, una tradicional pisa de uva y más de cinco mil degustaciones gratuitas de Pisco Sour.

“Este sábado 7 de febrero estaremos en la ciudad de Lima con autoridades nacionales para celebrar el Día del Pisco Sour. Habrá pisa de uva, activaciones culturales, danzas típicas y la presencia de nuestras reinas. Este espacio nos permite seguir potenciando y dando a conocer a la región Ica”, indicó Huerta Escate.

VIDEO RECOMENDADO