En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Red Asistencial Ica de EsSalud puso en marcha la estrategia “Barrido en Captación y Atención en Mamografía”. Esta importante iniciativa busca sensibilizar a la población, agilizar la programación de sus citas de descarte y derivarlas oportunamente al hospital para la realización del estudio radiológico.

Triajes preventivos

Dicho evento, organizado por la Oficina de Coordinación de Prestaciones, visitó centros comerciales, plazuelas y mercados locales. Durante estas jornadas, los profesionales de la salud abordaron a los ciudadanos para realizar triajes preventivos e identificar a mujeres en edad de riesgo.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, manifestó que, salir a los espacios públicos permite detectar posibles anomalías en etapas tempranas, cuando el tratamiento es plenamente efectivo y se pueden salvar vidas.

Finalmente, el Dr. Víctor Donayre, hizo un llamado a todas las mujeres mayores de 40 años o con antecedentes familiares a acudir regularmente a sus chequeos preventivos.

“Con este tipo de acciones permanentes, la Red Asistencial Ica de EsSalud reafirma su compromiso de fortalecer la medicina preventiva, promoviendo el autocuidado y garantizando una atención integral y oportuna para toda la comunidad asegurada de la región”, se indicó.

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