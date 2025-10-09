La comunidad educativa del colegio Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la avenida Matías Manzanilla (Ica), continúa a la espera de una solución concreta respecto al protector solar del patio central, una estructura que desde hace más de dos años permanece clausurada por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

Espera por años

El presidente de la APAFA, ingeniero Bruno Aparcana, informó que, tras una larga gestión ante el Gobierno Regional de Ica, finalmente se determinó que el cobertor instalado debe ser desmontado por completo. Un peritaje técnico, realizado a sugerencia del Colegio de Ingenieros de Ica, concluyó que los materiales utilizados no se ajustan al expediente técnico original, presentando deficiencias graves e insubsanables.

“El problema se inició en febrero o marzo del 2023. Estamos por entrar al 2026 y no hay una solución definitiva. La estructura fue clausurada por observaciones de la Contraloría, agotamos todas las vías administrativas y no tuvimos respuesta. Nos reunimos con el Gobierno Regional en junio del 2024 y se concluyó que el cobertor debe desmontarse por completo”, detalló Aparcana.

La obra, valorizada en más de un millón de soles, destinó más del 70% del presupuesto al cobertor solar, que hoy se considera inutilizable. Según la APAFA, la empresa constructora fue notificada en tres ocasiones para resolver la situación, pero nunca respondió.

“El patio lleva inutilizado desde el 2023. Las clases de educación física se realizan en espacios alquilados, no hay condiciones para actividades deportivas ni cívicas. Mientras tanto, lo único que pedimos ahora es que el GORE nos dé una fecha clara para el desmontaje”, añadió Aparcana.

El desmontaje y reinstalación de una nueva estructura tiene un estimado técnico de 70 días. Sin embargo, hasta el momento, no hay una fecha definida de inicio ni de conclusión para la intervención.

