Pobladores del pasaje Buenos Aires, en el distrito de Subtanjalla, muestran su disconformidad con la obra de pistas y veredas que se ejecutan en la zona, las cuales tendrían deficiencias técnicas, y que no se ha realizado previamente las instalaciones de conexiones de agua y desagüe.

Disconformidad de los vecinos

Jacob Anchante La Rosa, vecino del lugar, indicó que hasta 10 lotes han sido dejados sin los servicios básicos, lo que ocasionaría que posteriormente las pistas y veredas nuevas tengan que ser destruidas para que se instalen las tuberías. También dos esquinas no tienen veredas de concreto ni rampas en su intersección.

“En la primera cuadra del pasaje Buenos Aires hay varios lotes de terrenos donde no existen instalaciones de agua y desagüe, también han dejado todo el desmonte en la calle, muchos vecinos han reclamado, pero no hacen caso y el municipio no fiscaliza si los trabajos se hacen de acuerdo al expediente técnico”, declaró.

Señaló que ya se ha realizado la compactación y en unos días se continuará con el asfaltado, por lo que hizo un llamado a la comuna a intervenir antes que continúen los trabajos finales, también los moradores informaron que la obra en mención tendría un monto de inversión por aproximadamente los 200 mil soles.

En la misma línea los moradores explicaron que otra problemática en el lugar es que se han realizado conexiones de gas natural, sin embargo, la empresa no realiza un correcto parchado de las pistas, ocasionado que en menos de un mes el punto intervenido se deteriore y se formen forados que puedan ocasionar accidente de tránsito. “Aquí nadie fiscaliza, los del gas rompen las pistas y cuando lo parchan le echan más ripio y por eso no dura y se forman huecos grandes, cuando pasan los carros se pueden despistar porque no está bien parchado”, dijo Miriam Navas, otra vecina de la zona.

