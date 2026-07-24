Los familiares de Percy Jaime Janampa Meza, de 43 años, se reunieron en el distrito de San José de Los Molinos (Ica), para exigir justicia por su muerte, ocurrida tras un atropello registrado el pasado 19 de julio. Los deudos expresaron su indignación luego de conocer que el conductor involucrado recuperó su libertad.

Muerte violenta

Durante una transmisión en vivo realizada para el medio ABC Noticias, los familiares señalaron que el accidente ocurrió, cuando Janampa Meza caminaba por la vía luego de haber dejado su motocicleta en un taller mecánico. Según relataron, el vehículo que lo atropelló lo habría arrastrado varios metros antes de darse a la fuga.

Los deudos identificaron al conductor como Pedro Ocaña Garibay. Asimismo, mostraron imágenes del automóvil de placa D7T-072, que terminó con severos daños en la parte delantera producto del impacto.

La familia sostuvo que su intención era que el caso continuara su curso judicial; sin embargo, aseguran que la situación cambió cuando la esposa de la víctima, Jazmín Quispe Palomino, intervino en el proceso.

De acuerdo con el testimonio de la hermana de Percy Janampa, la esposa presentó la documentación que acreditaba el vínculo matrimonial y asumió la representación del caso ante las autoridades. Los familiares afirmaron que, a partir de ese momento, ya no pudieron participar en las decisiones relacionadas con el proceso.

Los deudos sostienen que posteriormente la esposa habría llegado a una conciliación con el conductor involucrado, lo que habría permitido su liberación. “Nosotros queríamos que el responsable pagara con cárcel por la muerte de mi hermano. Nos hemos enterado de que está libre y sentimos que no se ha hecho justicia”, manifestó la hermana.

La sobrina de Percy Janampa también expresó el dolor de la familia y pidió que el caso no quede impune. “Mi tío no cuesta dinero. Pedimos justicia para que esto no vuelva a ocurrir con otra familia”, declaró.

Los familiares indicaron además que Percy Janampa era una persona conocida en la zona. También señalaron que la víctima vivía en la vivienda familiar debido a que se encontraba separado de su esposa, aunque ambos seguían legalmente casados.

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