Una familia de bajos recursos del sector de Tepro Alto, en el distrito de San Juan Bautista, vivió momentos de terror luego de que desconocidos detonaran un artefacto explosivo —aparentemente dinamita— en la fachada de su vivienda durante la madrugada. Todo apunta a que los criminales, presuntos extorsionadores, se habrían equivocado de objetivo, poniendo en grave riesgo la vida de una mujer de 60 años y sus tres hijos.

Ataque criminal

La propietaria relató que el ataque ocurrió mientras todos dormían en un pequeño ambiente ubicado en la parte posterior del terreno. El estallido la despertó en medio del humo y el caos.

“Me asfixiaba por el humo, todo estaba destrozado, las lunas rotas. Logré salir afuera, pero uno de mis hijos se cortó el pie con los vidrios. Estábamos durmiendo en una chozita y sonó fuerte. Cuando pasé adelante, todo estaba lleno de humo y no podía abrir la puerta”, contó aún nerviosa.

La mujer, quien se dedica a la venta ambulatoria de golosinas y frutos secos, asegura no tener problemas con nadie. “Estoy con miedo, porque pueden regresar a matarme. No sé cómo explicar esto porque no tengo deudas, no he recibido amenazas. Yo solo trabajo vendiendo canchita, maní, golosinas. No entiendo por qué ha pasado esto”, expresó entre lágrimas.

El estallido provocó daños materiales significativos, dejando ventanas destruidas y parte de la estructura afectada. La familia afirma haber sido auxiliada por vecinos y luego por agentes policiales.

“Los policías han venido, han constatado los daños y ahora tengo que ir a las citaciones. Pero ya no quiero quedarme aquí… solo que tampoco tengo a dónde ir”, lamentó.

La familia, que perdió lo poco que tenía, pide apoyo para reconstruir su vivienda y recuperarse del impacto emocional que dejó la violenta detonación. Teléfono de contacto para apoyo: 901 992 309 Yape: 906 385 333

VIDEO RECOMENDADO