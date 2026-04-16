En el pasaje Ravello, ubicado en la avenida Arenales, en la provincia de Ica, los restos de un joven fueron velados en plena vía pública debido a la falta de recursos económicos de su familia para cubrir los gastos de sepelio.

Familia pide apoyo

El fallecido fue identificado como Jorge Enrique Medina Huamán, de 25 años, cuyo deceso ha dejado en situación de vulnerabilidad a sus familiares, quienes tuvieron que acondicionar el velorio frente a su vivienda.

La madre del joven relató entre lágrimas las circunstancias del fallecimiento y la difícil situación económica que atraviesan. “Tengo cinco hijos. Él falleció porque se le complicó todo ya que tenía tuberculosis y pulmonía, lo llevé al doctor porque se le hinchó su pie, pero ya no resistió. Estaba delicado, no podía respirar bien, tenía problemas en los pulmones. Era mi hijo mayor, tenía 25 años y me ayudaba con lo poco que ganaba trabajando en el mercado”, expresó.

La familia señaló que acudió a la Beneficencia de Ica en busca de apoyo, sin obtener una solución que les permita cubrir el costo total del sepelio. Según indicaron, solo se les ofreció la posibilidad de un pago fraccionado, lo cual no resulta accesible para su situación económica.

“Nos dicen que el nicho cuesta aproximadamente 1,600 soles y no tenemos cómo pagarlo. Con ayuda de vecinos hemos logrado algo, pero no alcanza”, indicaron los familiares, quienes ahora solicitan el apoyo solidario de la población para poder darle una cristiana sepultura.

Asimismo, han habilitado un número de colaboración mediante la plataforma Yape al 925 924 373, a nombre de Wilmer Medina Huamán, con el objetivo de reunir los fondos necesarios para el sepelio.

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