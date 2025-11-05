A más de un mes del asesinato de dos taxistas en la urbanización San Joaquín, cooperativa Nueva Esperanza, sus familiares realizaron una protesta ayer por la noche, en los exteriores de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Ica, exigiendo avances en la investigación.

Justicia por las víctimas

La esposa de Danny Javier Quivio Huaracc denunció: “Somos la familia de Danny y la familia Altamirano, mi esposo nunca fue amenazado, no ha sido extorsionado, él salió como cualquier día a trabajar y lo mataron. La policía no entrega los celulares de mi esposo ni del otro difunto, en el restaurante donde estaban comiendo sí hay cámaras, pero solo dicen que los dueños no lo quieren dar… Mi esposo es Danny Javier de 39 años”.

Otro familiar agregó. “Ellos fueron asesinados por San Joaquín, ha pasado más de un mes de los crímenes, y en ambas muertes no hay ningún avance. Pedimos justicia para ambos padres de familia, justicia por esos dos choferes, nadie nos devuelve la vida. Ellos dejan a más de tres hijos en la orfandad. Los hijos de José tienen 15, 12 y 4 años, y los hijos de Danny también son menores de edad”.

El padre de Danny, Simeón Quivio, en declaraciones realizadas el mismo día del asesinato, expresó entre lágrimas. “Mi hijo solo se dedicaba a manejar su taxi, no tenía problemas con nadie. Ahora nos dejan este dolor inmenso. Primero mataron al dueño del taxi, y luego a mi hijo que estaba al costado. Los encontraron tirados, uno boca arriba y el otro boca abajo. Así los mataron”.

El ataque armado ocurrió la madrugada del 29 de setiembre de 2025 en la intersección de las avenidas Valcárcel y María Eguren, cerca de la cevichería “D. Edu”. Las víctimas fueron atacadas con más de una docena de balazos, que acabaron con la vida de José Altamirano Vizarreta (37) y Danny Javier Quivio Huaracc (39), ambos taxistas de la empresa “A One”.

Durante la protesta, los familiares denunciaron además la falta de coordinación de las autoridades para obtener imágenes de cámaras de seguridad, y reiteraron que ambos eran hombres trabajadores que dejaban a sus hijos en la orfandad, subrayando la necesidad urgente de justicia.

