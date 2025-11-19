, a través de la Subgerencia de Gestión Ambiental, continúa llevando la campaña “Ecotrueque” a todos los sectores del distrito. Esta iniciativa busca promover el intercambio responsable de residuos reciclables, como botellas, latas y otros materiales,

Por el medio ambiente

Durante las jornadas, los vecinos comprometidos con el medio ambiente han entregado materiales reciclables y, a cambio, han recibido productos de primera necesidad como arroz, aceite, avena, atún, pasta de tomate, leche, entre otros. También se ofrecieron artículos de limpieza y cuidado personal, incluyendo lejía, detergente, lavavajillas, pasta dental y aromatizantes.

La municipalidad destaca que cada botella, lata o residuo entregado representa un paso más hacia una ciudad más limpia, consciente y sostenible. La campaña no solo busca reducir la cantidad de desechos en los hogares, sino también educar e incentivar a las familias a darle un nuevo uso a los residuos que antes terminaban en la basura.

