La Municipalidad Distrital de Salas, a través de la Subgerencia de Gestión Ambiental, continúa llevando la campaña “Ecotrueque” a todos los sectores del distrito. Esta iniciativa busca promover el intercambio responsable de residuos reciclables, como botellas, latas y otros materiales, fomentando así una cultura de cuidado del planeta entre las familias locales.

Por el medio ambiente

Durante las jornadas, los vecinos comprometidos con el medio ambiente han entregado materiales reciclables y, a cambio, han recibido productos de primera necesidad como arroz, aceite, avena, atún, pasta de tomate, leche, entre otros. También se ofrecieron artículos de limpieza y cuidado personal, incluyendo lejía, detergente, lavavajillas, pasta dental y aromatizantes.

La municipalidad destaca que cada botella, lata o residuo entregado representa un paso más hacia una ciudad más limpia, consciente y sostenible. La campaña no solo busca reducir la cantidad de desechos en los hogares, sino también educar e incentivar a las familias a darle un nuevo uso a los residuos que antes terminaban en la basura.

VIDEO RECOMENDADO