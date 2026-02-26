En una ceremonia realizada en el auditorio del Gobierno Regional de Ica, se suscribió el Pacto Intergubernamental 2026, consolidando el compromiso de las autoridades regionales y municipales con la infancia. Durante el evento, también se reconoció a las municipalidades que alcanzaron metas históricas en beneficio de los niños durante el año 2025.

Infancia segura

En representación del Gobierno Regional, el vicegobernador Washington Sotelo Luna presidió la Mesa de Honor y destacó que “invertir en nuestros niños es asegurar el futuro de la región”.

El pacto se implementa de manera articulada con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Salud y las municipalidades provinciales y distritales, asegurando un trabajo coordinado para generar resultados tangibles.

Participaron también el gerente regional de Desarrollo Social y secretario técnico del pacto, Roberto López Mariños; la coordinadora del FED, Norma Díaz Cohalia; el director regional de Vivienda, Carlos Elías; y la coordinadora de Enlace Territorial del MIDIS, Isabel Arce, quienes supervisan la implementación de estrategias en salud, educación y acceso a agua segura.

En la ceremonia, se reconoció a diez municipalidades que superaron el 70% de cumplimiento de metas, destacando especialmente a la Municipalidad Distrital de Ocucaje, la Municipalidad Distrital de Subtanjalla y la Municipalidad Distrital de Parcona, que lograron indicadores cercanos al 100% en controles prenatales, prevención de anemia, matrícula en educación inicial y monitoreo de agua segura.

El Gobierno Regional de Ica renovó su compromiso para el periodo 2026, con objetivos claros: aumentar el número de niños con vacunas completas, reducir la anemia infantil, ampliar la cobertura en educación inicial y garantizar más hogares con agua segura.

