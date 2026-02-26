en el auditorio del Gobierno Regional de Ica, se suscribió el Pacto Intergubernamental 2026, consolidando el compromiso de las autoridades regionales y municipales con la infancia. Durante el evento, también se reconoció a las municipalidades que alcanzaron

Infancia segura

En representación del Gobierno Regional, el vicegobernador Washington Sotelo Luna presidió la Mesa de Honor y destacó que “invertir en nuestros niños es asegurar el futuro de la región”.

El pacto se implementa de manera articulada con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Salud y las municipalidades provinciales y distritales, asegurando un trabajo coordinado para generar resultados tangibles.

Participaron también el gerente regional de Desarrollo Social y secretario técnico del pacto, Roberto López Mariños; la coordinadora del FED, Norma Díaz Cohalia; el director regional de Vivienda, Carlos Elías; y la coordinadora de Enlace Territorial del MIDIS, Isabel Arce, quienes supervisan la implementación de estrategias en salud, educación y acceso a agua segura.

En la ceremonia, se reconoció a diez municipalidades que superaron el 70% de cumplimiento de metas, destacando especialmente a la Municipalidad Distrital de Ocucaje, la Municipalidad Distrital de Subtanjalla y la Municipalidad Distrital de Parcona, que lograron indicadores cercanos al 100% en controles prenatales, prevención de anemia, matrícula en educación inicial y monitoreo de agua segura.

El Gobierno Regional de Ica renovó su compromiso para el periodo 2026, con objetivos claros: aumentar el número de niños con vacunas completas, reducir la anemia infantil, ampliar la cobertura en educación inicial y garantizar más hogares con agua segura.

