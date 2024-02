Gran critica a causado la decisión del Ministerio Público, de liberar a tres extranjeros acusados del presunto delito de extorsión, tenencia ilegal de explosivos y trafico ilícito de drogas. Además, se presume estarían involucrados en el peligroso “gota a gota”.

Presunto delito

El 08 de febrero del 2024, tras una exhaustiva operación policial, agentes de la Depincri y la División de Inteligencia del Frente Policial Ica, lograron la desarticulación de la banda criminal “Los Colochos del Sur”, dedicados al préstamo ilegal del “gota a gota”. En una vivienda de Las Dunas de La Florida (Subtanjalla-Ica), detuvieron a los colombianos Jhony Arley Valencia Cifuentes de 28 años, Juan Felipe Carvajal Restrepo (28), y Carlos Mario Noreña Valencia (36), este último estuvo detenido en su país natal por el delito de extorsión.

La PNP informó que, en el registro domiciliario se halló, una granada de guerra, seis celulares, dos motos lineales, cuadernos de control a los prestamistas, cientos de tarjetas de presentación de préstamo, reportes de registros de cobros de los clientes y droga.

Decisión fiscal

La Fiscalía siguió las investigaciones y el 15 de febrero, se dispuso un acta fiscal de libertad, donde se indica que no se encontró elementos que den cuenta que ellos hayan realizado alguna amenaza sobre la agraviada, además la imputación de extorsión no ha sido ratificada por la misma agraviada. En cuanto al presunto delito de tenencia ilegal de explosivo, se halló en el domicilio una granada, el examen pericial, indica que no sería un artefacto explosivo sino “uno de gas”, y por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas se encontró 25 bolsitas con Pasta Básica de Cocaína con 8 gramos y sin los envoltorios pesaría 5 gramos. El Fiscal Adjunto Titular Penal, Allison Mendoza Marcos, dispuso la inmediata liberación de los detenidos.

Ante ello, el jefe del Frente Policial Ica, Manuel Vidarte, enfatizó que “es lamentable que se haya dado libertad fiscal, estamos abocados en trabajar con elementos de convicción y se ha dado libertad con fundamentos errados, fueron intervenidos con una granada lacrimógena que es de uso militar y policial, se les ha encontrado dos cuadernillos con una relación de más de un centenar de personas que serían víctimas del “gota a gota”, tenían teléfonos, locales comerciales, 6 celulares que abundan los yapes y mensajes extorsivos, 8 gramos de PBC, no había manera para que se les de libertad inmediatamente”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO