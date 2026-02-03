La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito llevó a cabo un operativo preventivo con la finalidad de prevenir la comisión del delito de trabajo forzoso en diversas zonas agrícolas del centro poblado de Villacurí, en el distrito de Salas (Ica).

En el sector agrícola

La intervención se realizó el lunes 02 de febrero, en el horario de 9:00 de la mañana. a 1:30 de la tarde, y fue liderada por el fiscal provincial Pedro del Carpio Soto, quien encabezó las acciones de verificación y orientación dirigidas a trabajadores y empleadores del sector agrícola.

Durante el operativo, el representante del Ministerio Público, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú - especializados en delitos de trata de personas y personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), inspeccionó diversas áreas de cultivo, así como una planta de procesamiento de uva y sembríos de arándanos.

Como parte de la acción preventiva, se brindó orientación directa a los trabajadores sobre cómo identificar posibles indicios de trabajo forzoso, tales como la existencia de engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad, aislamiento, restricción de la libertad de circulación, empleo de violencia o amenazas, retención de documentos de identidad, retención de salarios, servidumbre por deudas, condiciones de trabajo abusivas y la imposición de deudas fraudulentas, conforme a los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

