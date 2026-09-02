Dos fiscalizadores de la Municipalidad Provincial de Ica habrían sido impedidos de salir de un local vinculado a actividades de campaña política, luego de ingresar para verificar las autorizaciones relacionadas con la publicidad electoral. El subgerente de Desarrollo Económico, Jorge Angulo, aseguró que las labores de fiscalización continuarán en diferentes sectores de la ciudad.

Tensión electoral

Según Angulo, los trabajadores ingresaron al establecimiento, ubicado en la avenida San Martín, para solicitar información sobre los permisos; sin embargo, las personas que se encontraban como responsables habrían rechazado la intervención. “No tuvieron mejor manera que poder rechazar esta solicitud de atención fiscalizadora, encerrar la puerta e impedir la salida de los fiscalizadores”, declaró. Posteriormente, se contó con presencia policial y municipal para atender la situación.

El funcionario explicó que las intervenciones responden a la Ordenanza Municipal N.° 029-2022 y a disposiciones establecidas por las autoridades electorales. Además, negó que las acciones estén dirigidas contra una organización en particular. “Está orientado a ser un trabajo dirigido de manera objetiva y transparente, como lo hicimos ayer, en diferentes lugares, de diferentes colores y diferentes contiendas políticas”, sostuvo.

En ese contexto, Angulo informó que una sola agrupación política era, hasta ese momento, el partido que había presentado formalmente su solicitud para comunicar la propaganda electoral que colocará y los lugares elegidos. “Es el que ha cumplido con presentar, ha dirigido al alcalde provincial la solicitud indicando y precisando las publicidades electorales que van a colocar y en dónde”, señaló.

Para cumplir con la formalidad, el personero legal, candidato o responsable de cada organización debe presentar un documento dirigido al alcalde provincial, identificando al partido y detallando qué publicidad instalará y en qué lugares. Angulo indicó que el procedimiento se realiza bajo los parámetros de la Ordenanza N.° 029-2022 y recordó que existen espacios donde la colocación de propaganda está permitida y otros donde se encuentra restringida.

La comuna anunció además que iniciará el retiro formal de la publicidad electoral no autorizada encontrada en diferentes puntos de Ica. “Continuaremos haciendo nuestro trabajo y también comenzaremos con la parte del retiro formal dentro de los diferentes lugares que se encuentran con publicidad no autorizada”, manifestó Angulo. Asimismo, rechazó cualquier acto de violencia o conducta hostil contra el personal municipal durante las intervenciones.

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