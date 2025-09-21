En el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a estudiantes de primaria de la institución educativa “Señor de la Divina Misericordia”. La actividad tuvo como propósito promover desde temprana edad una cultura de respeto y responsabilidad en el tránsito.

Educación vial

Durante la sesión, los escolares recibieron información básica sobre normas de seguridad vial, uso adecuado de los espacios públicos y la importancia de adoptar medios de transporte sostenibles. La iniciativa buscó generar conciencia en los niños sobre su rol como peatones y futuros ciudadanos comprometidos con la convivencia segura en las vías.

La jornada formó parte de una serie de acciones orientadas a reforzar la educación vial en las escuelas de la región. Desde la organización se destacó la importancia de trabajar de forma conjunta con la comunidad educativa para generar cambios de conducta que aporten a una ciudad más ordenada y segura.

