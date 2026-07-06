EsSalud Ica llegará este mes de julio al 100% de abastecimiento de los medicamentos con lo cual fortalecerá la capacidad operativa de sus establecimientos de salud garantizando así la continuidad de los tratamientos y la atención oportuna a los asegurados.

Disponibilidad de medicamentos

Tras el plan de compras delegadas, la Red Asistencial Ica registra actualmente un 90% de abastecimiento de bienes estratégicos, entre ellos medicamentos, material médico e insumos de laboratorio.

Para mantener este nivel y alcanzar la totalidad del abastecimiento durante el mes de julio, se vienen ejecutando compras locales y alianzas de préstamo de medicamentos con establecimientos del Ministerio de Salud y otras redes de EsSalud.

De manera paralela, se están optimizando los servicios de farmacia mediante acciones orientadas a mejorar los procesos de atención, reducir los tiempos de espera y modernizar la gestión de inventarios, con el fin de que los asegurados reciban sus medicamentos de manera oportuna y eficiente.

Estas acciones están permitiendo fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud y asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos para la atención de pacientes con enfermedades agudas y crónicas, contribuyendo a la continuidad de sus tratamientos.

Al respecto, el gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Roberto Almeida, señaló que la prioridad es asegurar que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento por falta de medicamentos y mejore su calidad de vida.

“El abastecimiento y la mejora operativa de nuestras farmacias son el resultado de una gestión coordinada y eficiente. Estamos supervisando cada etapa del proceso para garantizar un acceso oportuno a los medicamentos y seguir mejorando la atención de nuestros asegurados”, destacó.

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