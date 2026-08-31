La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica, a través de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), desarrolló una asistencia técnica orientada a fortalecer la disponibilidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los establecimientos de salud de la región, ante el escenario de posibles lluvias intensas y el Fenómeno El Niño 2026–2027.

Medicinas garantizadas

La jornada contó con la participación de profesionales químicos farmacéuticos y equipos técnicos de las diferentes unidades ejecutoras de la región, quienes recibieron orientación sobre aspectos vinculados con la gestión adecuada de medicamentos y otros productos esenciales para la atención de la población.

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con la disponibilidad de medicamentos esenciales, la ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras y la migración al sistema SISMED V2.6.

Asimismo, se revisaron los principales hallazgos identificados durante las acciones de monitoreo y supervisión realizadas en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. También se desarrollaron contenidos relacionados con el Observatorio de Precios, control publicitario y otros aspectos vinculados con la gestión de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

La DIRESA Ica señaló que este tipo de acciones busca fortalecer las capacidades del personal de salud y mejorar la gestión de los recursos disponibles, con el propósito de garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos y productos esenciales ante posibles situaciones de emergencia.

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