La actividad vitivinícola en el distrito de Los Aquijes (Ica) sumó una nueva mejora con la culminación de un Plan de Negocio orientado al fortalecimiento del proceso productivo de vino seco elaborado con uvas patrimoniales. La iniciativa permitió incorporar equipamiento especializado para las diferentes etapas de procesamiento, elaboración y conservación del producto.

Plan de mejoramiento

El proyecto demandó una inversión total de S/348 mil, recursos destinados principalmente a la implementación y equipamiento de la empresa beneficiaria, ubicada en el sector vitivinícola La Pampa, en el distrito de Los Aquijes, provincia y región Ica.

Entre los equipos incorporados figuran una bomba para vino y orujos, un equipo enfriador de agua o chiller, una unidad destinada al enfriamiento tartárico y tanques de acero inoxidable, tanto enchaquetados como de tipo siempre lleno. También se incluyeron barricas y asistencia técnica para contribuir al mejoramiento de los procesos de producción. El proyecto fue ejecutado mediante PROCOMPITE del Gobierno Regional de Ica.

La incorporación de estos equipos permitirá contar con mejores condiciones para el procesamiento de las uvas y la elaboración del vino seco, además de favorecer una adecuada conservación del producto. Con ello, se busca elevar los estándares de calidad y generar mayores posibilidades de acceso a mercados y comercialización.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el uso de uvas patrimoniales, variedades vinculadas a la tradición vitivinícola de Ica. Su aprovechamiento en la elaboración de vino seco representa también una oportunidad para preservar y poner en valor productos asociados a la identidad productiva de la región.

Con la culminación del proyecto, la empresa beneficiaria cuenta ahora con mayores herramientas para desarrollar su actividad y fortalecer su capacidad de producción.

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